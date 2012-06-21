До 2020 року японські вчені почнуть масове виробництво штучної крові. Це відбуватиметься за допомогою індукованих стовбурових клітин.
Компанія Megakaryon змогла вперше в світі зробити успішні зразки. Свою технологію виробники поки не розголошують.
До роботи над створенням штучної плазми залучені медики з трьох провідних вузів Японії. Президент компанії Megakaryon Гендзіро Міва дуже сподівається на залучення до проекту японського бізнесу. Зараз корпорація має можливості для виробництва лише невеликої кількості штучної крові. Це — у сотні тисяч разів менше, ніж реальні потреби у всьому світі.
Виробництво штучної крові — важливе для медицини. Населення швидко старіє. Тому падає кількість потенційних донорів. Технологія важлива для лікарів в тих регіонах планети, де немає умов для організації станцій переливання крові.