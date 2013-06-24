Японія пожертвує 2 мільйони євро МАГАТЕ на його зусилля щодо забезпечення безпеки українських ядерних об'єктів, що зазнали атаки росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Japan Today.

Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі оприлюднив обіцянку після зустрічі з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув до Японії для відвідування постраждалої від цунамі атомної станції Фукусіма.

«Атаки росії на українські ядерні об'єкти абсолютно неприпустимі. Японія найрішучішим чином засуджує ці дії», - сказав Хаясі.

Хаясі зазначив, що Японія виділеним грантом у розмірі 2 млн євро профінансує відправку експертів МАГАТЕ в Україну і необхідного обладнання для українських ядерних об'єктів.

Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі 29 березня прибув з візитом до України, аби започаткувати програму підтримки безпеки ядерних об’єктів країни. Вже 30 березня він відвідав Южноукраїнську АЕС.

Запорізька АЕС та Енергодар з 4 березня тимчасово захоплені агресорами. На майданчику ЗАЕС, окрім військових рф, тривалий час незаконно перебувають представники «Росатому». При цьому АЕС продовжує працювати в енергосистемі України, дотримуючись норм ядерної, радіаційної та екологічної безпеки.