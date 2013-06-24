Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші, який перебував з візитом в Україні. У зустрічі взяли участь керівники провідних японських компаній, які супроводжують голову МЗС Японії під час візиту до Києва, зокрема представники Rakuten, Marubeni, Kawasaki Heavy Industries, Allm Inc., Tsubame BHB.

Глава Української держави подякував за всебічну підтримку Японії в подоланні наслідків російського збройного вторгнення, повідомляє Офіс Президента.

«Вдячний за значну гуманітарну та фінансову допомогу, яку Японія надала нашій країні з початку повномасштабного вторгнення росії. Японія доклала значних зусиль, щоб допомогти нам пройти зимовий період і подолати виклики для енергетичної системи України, які виникли внаслідок російських атак», — сказав Президент.

Володимир Зеленський високо оцінив лідерство Японії в мобілізації міжнародної підтримки України, зокрема під час японського головування у Групі семи (G7). Було відзначено важливість схвалення під час головування Японії спільної декларації G7 про підтримку України. Глава держави повідомив, що Україна вже розпочала переговори щодо укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії з партнерами і висловив готовність до відповідних консультацій із Японією.

Йошімаса Хаяші оголосив про готовність японської сторони розпочати найближчим часом переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди з Україною.

Під час зустрічі відбувся обмін думками про практичну реалізацію української формули миру та долучення Японії до підготовки Глобального саміту миру.

Окрему увагу приділили активізації взаємодії з Японією в питанні відновлення та відбудови України.

Глава держави підкреслив налаштованість української сторони на активну взаємодію з Японією в підготовці Конференції з питань відновлення України, яку заплановано на початок наступного року і яка має відбутися в Японії.

«Для нас важливе максимальне залучення японського бізнесу до участі в конференції», — наголосив Володимир Зеленський.

У цьому контексті він високо оцінив прибуття до Києва разом з міністром Йошімасою Хаяші великої делегації японського бізнесу, яка охоплює керівництво провідних компаній.

Про те, що великий бізнес Японії зацікавлений у довгостроковій співпраці з Україною, йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з міністром Йошімасою Хаяші та представниками провідних японських компаній.

Денис Шмигаль подякував Японії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, фінансову, гуманітарну допомогу, санкції проти рф.

«Високо цінуємо проукраїнську позицію Японії у структурах ООН. Японія стала однією з перших країн, які оголосили про довгострокову підтримку України, розробивши програму на 5 років. Ми вже отримали 2,1 мільярда доларів і маємо перспективу співпрацювати далі», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що це один з перших візитів бізнес-делегації Японії в Україну: «Це дає нам надію на те, що ми працюватимемо разом, будемо відновлювати нашу державу, розвиватимемо наші спільні бізнеси, торгівлю, економіку, виробництво».

Сторони обговорили перспективи взаємодії у відновленні житла, гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, підтримці малого та середнього бізнесу, гуманітарному розмінуванні.

Денис Шмигаль висловив надію, що японські компанії стануть резидентами «Дія.City» — простору, який дає унікальні правові та податкові переваги.

Йошімаса Хаяші зауважив, що Японія і надалі підтримуватиме Україну, посилюватиме антиросійські санкції, допомагатиме Україні подолати зиму. Також Японія передасть Україні 24 крани для гуманітарного розмінування.

Японські підприємці представили конкретні проєкти співпраці, зокрема в галузях зв’язку, інфраструктури та медицини, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

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