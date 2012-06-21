Процес щодо надання українцям права на безвізові поїздки в Японію запущено. Про це повідомив народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Японією Леонід Ємець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
«Ми запланували дипломатичну поїздку делегації міжпарламентської групи Україна-Японія якраз на дати запуску безвізу. З конкретною метою, розширити список країн із безвізом саме на дружню нам Японію. І можу оголосити радісну новину. Процес пішов!» - повідомив нардеп.
З його слів, Кабінет міністрів Японії «приступив до роботи над питанням скасування віз українцям». «А парламенти обіцяли усіляко сприяти», – додав Л.Ємець.
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«Про строки поки говорити зарано, але працюємо, щоб на Олімпійські ігри в Токіо (2020) українські громадяни вже могли їхати без віз», – зазначив нардеп.
Нагадаємо, безвіз з ЄС для українців запрацював з 11 червня.