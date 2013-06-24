Генсекретар кабінету міністрів Японії Мацуно Харокадзу заявив, що японський уряд відкинув заяви Росії щодо рішення Токіо постачати оборонне обладнання Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Зокрема, Мацуно нагадав про відповідь Москві посла Японії в РФ Тоехіса Кодзукі, що її вторгнення в Україну викликало поточні обставини, і що перекладання провини на Токіо є вкрай несправедливим та абсолютно неприйнятним.

Японський посол сказав, що вторгнення Росії в Україну є явним порушенням міжнародного права, і що це не можна терпіти. Кодзукі закликав Москву негайно вивести усі свої війська з території України.

Водночас Моцуно підкреслив, що Японія продовжить жорсткі санкції проти Росії та рішуче підтримуватиме Україну задля пришвидшення розпочатої РФ війни.

Як повідомлялося, 10 травня Міністерство закордонних справ Росії висловило протест послу Японії у Москві Тоехісу Кодзукі у зв’язку з рішенням Токіо передати Україні техніку Сухопутних сил самооборони.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що реалізація планів японської сторони про направлення Україні близько 100 вантажівок та іншої небойової техніки зі складу Сухопутних сил призведе до ескалації бойових дій і збільшення жертв, а саму допомогу Москва кваліфікує як «військову техніку».

У МЗС країни-агресора попередили Японію про «серйозні наслідки» і сказали, що двосторонні відносини «будуть загнані в небезпечний глухий кут».