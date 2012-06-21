В Японії з нагоди 75-тої річниці з дня атомного бомбардування Хіросіми провели церемонію пам'яті жертв трагедії.
Як зазначають місцеві ЗМІ, цього року в зв'язку з пандемією COVID-19 церемонія проводилася з обмеженою кількістю гостей – було обладнано лише 880 посадочних місць, що менше 1/10 від звичайної кількості запрошених.
Однак майже 80 країн, незважаючи на пандемію, направили своїх представників на цей траурний захід.
Мер Хіросіми Мацуї Кадзума, дотримуючись традиції, помістив імена 4 тисячі 943 людей, що вижили в бомбардуванні, але померли за останній рік в кенотаф. Всього в пам'ятнику зберігаються імена 324 тисячі 129 осіб.
О 8:15 ранку за місцевим часом, в годину, коли 75 років тому на Хіросіму було скинуто бомбу, місто вшанувало жертв хвилиною мовчання.
Мацуї Кадзума закликав світових лідерів працювати над створенням системи безпеки, яка спиралася б на ядерну зброю.
«Як єдина країна, що зазнала ядерного нападу, Японія повинна переконати світову громадськість об'єднатися (...). Для посилення своєї ролі посередника між державами, що володіють ядерною зброєю, і державами, що не володіють ядерною зброєю, я прошу японський уряд прислухатися до заклику хібакусі ( тих, хто вижив після бомбардування) підписати і ратифікувати Договір про заборону ядерної зброї і стати його учасником», – сказав мер.
У свою чергу, прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що Японія не приєднається до договору ООН. Він сказав, що мета договору про ліквідацію ядерної зброї та ж, що і у Японії, але їх підходи різні.
«Дотримуючись трьох неядерних принципів (не мати, не виробляти і не ввозити ядерної зброї ), наша держава буде служити мостом між країнами, які займають різні позиції і наполегливо закликати до діалогу і спонукати їх до дії. Тим самим ми очолимо зусилля світової спільноти зі створення світу без ядерної зброї», – заявив він.
У свою чергу, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який скасував поїздку до Японії через COVID-19, в своєму відеозверненні сказав: «Єдиний спосіб повністю усунути ядерний ризик – це повністю ліквідувати ядерну зброю».
6 серпня 1945 американський бомбардувальник B-29 скинув на Хіросіму атомну бомбу. В результаті вибуху під кінець року померли близько 140 тисяч чоловік.
Три дні по тому, 9 серпня, друга атомна бомба зруйнувала Нагасакі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»