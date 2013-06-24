Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрямування грантових коштів у сумі 21,83 мільярда гривень на реалізацію Програми екстреного відновлення через спеціальний фонд держбюджету. Ці кошти отримано відповідно до грантових угод між Урядом України та JICA — Japan International Cooperation Agency, Японським агентством міжнародного співробітництва. Уряд затвердив порядок використання коштів, наданих відповідно до цих грантових угод.

Ці кошти спрямовують на невідкладні проєкти у галузях транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення сільського господарства, охорони здоров’я та освіти.

«Хочу подякувати уряду Японії за системну допомогу Україні. Така підтримка надзвичайно цінна і дає нам змогу оперативно та якісно реалізовувати проєкти зі швидкого та гуманітарного відновлення. Координуємо та забезпечуємо максимальну прозорість та підзвітність задля успішної реалізації домовленостей», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.