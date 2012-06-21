Японія готова розпочати програму співпраці з Україною у розвитку суспільного мовлення й надати технічне обладнання. Про це йшлося під час чергової зустрічі міністра інформаційної політики Юрія Стеця із Надзвичайним і Повноважним послом Японії в Україні Сігекі Сумі. «Ми, опрацювавши ваше звернення, ухвалили рішення про передачу Японією технічного обладнання для розвитку суспільного мовлення України», — зазначив дипломат.
Згідно з програмою, яка триватиме 2,5 року, починаючи з цього місяця, до України з Японії прибуде група експертів, готова навчати спеціалістів суспільного мовця, як правильно повідомляти громадянам важливу інформацію під час надзвичайних ситуацій.
Японські експерти також планують поділитися з працівниками суспільного мовлення досвідом створення освітніх телепрограм, повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики.
Сігекі Сумі заявив, що на прохання відомства знайдено можливість запровадити японську версію веб-сайту Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», що стане одним із способів доступу до інформації про Україну для японців.
Юрій Стець висловив велику вдячність від України дружній Японії і зауважив, що для нашої держави нині дуже важливо, щоб суспільне мовлення нарешті запрацювало. Мінінформполітики сприятиме висвітленню в Україні інформації про культуру та цінності Країни Східного Сонця, зважаючи на те, що 2017-й оголошено Роком Японії в Україні.
«В Україні багато знають про допомогу Євросоюзу та мало — про допомогу Японії. Це те, що ми готові взяти на себе, — сприяти висвітленню інформації про нашу дружню країну Японію», — наголосив Юрій Стець.
До слова, під час минулої зустрічі міністра та посла було порушено питання про допомогу Японії в наданні технічного устаткування для мультимедійної платформи іномовлення України. Однак зустрівшись, сторони вирішили передати устаткування суспільному мовленню, щоб реформа відбулася якомога ефективніше.