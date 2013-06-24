У ніч свята Геллоуїн 24-річний чоловік у костюмі Джокера напав на пасажирів метро в Токіо. Унаслідок цього 17 людей зазнали поранень. За словами свідків, підозрюваний був одягнений у зелену сорочку та фіолетовий костюм. Він розбризкав у вагоні прозору рідину і підпалив її. На відеозаписах помітно, як пасажири біжать вагонами, тікаючи від полум’я, а дехто вилазить із вікон. «Я подумав, що це був такий жарт до Геллоуїна, — сказав один зі свідків газеті Yomiuri про напад. — Тоді я побачив чоловіка, який йшов вагоном і повільно махав довгим ножем». Напад стався біля станції Кокурьо у західному передмісті Токіо.

Чоловіка затримала поліція на місці злочину. Як повідомляє видання Kyodo, він сказав поліції, що обожнює Джокера з коміксів про Бетмена. У фільмі 2019 року «Джокер», у якому головну роль зіграв актор Гоакін Фенікс, була сцена, де Джокер розстрілює з пістолета трьох чоловіків у потязі метро після того, як вони його побили. У фільмі це було переломним моментом, який ознаменував початок перетворення персонажа на Джокера.

Насильницькі злочини в Японії дуже рідкісні, але останніми роками в країні було скоєно кілька нападів, під час яких порушники використовували ніж, повідомляє ВВС. У серпні цього року в Токіо чоловік напав на пасажирів потяга. 36-річний нападник розповів поліції, що розлютився, коли побачив у потязі жінок, які мали щасливий вигляд, і захотів їх убити. А в 2019 році чоловік напав на групу школярів, які чекали на автобус у місті Кавасакі. Він убив двох і поранив щонайменше 18 людей.