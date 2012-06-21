Цими вихідними, 7 та 8 жовтня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Так, 7 жовтня (субота) ярмарки відбудуться у:

♦ Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;

♦ Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

♦ Деснянському районі – вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);

♦ Дніпровському районі – бульвар Праці, 1-9;

♦ Оболонському районі – вул. П. Калнишевського, 1-5;

♦ Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

♦ Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;

♦ Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);

♦ Шевченківському районі – вул. Ванди Василевської, 1-17.

8 жовтня (неділя) ярмарки відбудуться у:

♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

♦ Святошинському районі – бульвар Академіка Вернадського, 79.