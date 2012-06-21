Цими вихідними, 7 та 8 жовтня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Так, 7 жовтня (субота) ярмарки відбудуться у:
♦ Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
♦ Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
♦ Деснянському районі – вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);
♦ Дніпровському районі – бульвар Праці, 1-9;
♦ Оболонському районі – вул. П. Калнишевського, 1-5;
♦ Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
♦ Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
♦ Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
♦ Шевченківському районі – вул. Ванди Василевської, 1-17.
8 жовтня (неділя) ярмарки відбудуться у:
♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
♦ Святошинському районі – бульвар Академіка Вернадського, 79.