Враховуючи звернення киян та для повнішого задоволення їхніх потреб у сільськогосподарській продукції цими вихідними, 25 та 26 березня, будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Так, 25 березня (субота) ярмарки відбудуться у:

♦ Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

♦ Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

♦ Деснянському районі – вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського), вул. Милославська (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);

♦ Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;

♦ Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

♦ Печерському районі – вул. К. Білокур;

♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

♦ Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

♦ Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);

♦ Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.

26 березня (неділя) ярмарки відбудуться у:

♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;

♦ Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

КМДА