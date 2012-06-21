За сприяння Київської міської і районних державних адміністрацій, враховуючи звернення містян і для повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції 4-5 березня будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.

4 березня (субота) ярмарки відбудуться у:

♦ Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

♦ Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

♦ Деснянському районі – вул. Милославська (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);

♦ Дніпровському районі – вул. А. Малишка, 9-19;

♦ Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

♦ Печерському районі – вул. Московська, 31/33;

♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

♦ Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1, Академіка Кіпріанова, 2-28;

♦ Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);

♦ Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

5 березня (неділя) ярмарки відбудуться у:

♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;

♦ Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38. 

КМДА