Український півзахисник Андрій Ярмоленко допоміг дортмундській «Боруссії» здобути розгромну перемогу над «Кельном» у матчі 4-го туру чемпіонату Німеччини.
Українець вийшов у стартовому складі своєї команди і вже на другій хвилині став автором результативної передачі на Максиміліана Філіпа.
А в доданий час після навісу з кутового від Ярмоленка воротар «Кельна» припустився помилки на виході і дозволив Сократісу відправити м'яч у сітку.
У другому таймі після навісу від Ярмоленка гравець «Кельна» підіграв собі рукою у власному штрафному. Пенальті реалізував П'єр-Емерік Обамеянг. Він же через хвилину оформив дубль після передачі від Піщека, якому асистував Андрій.
На 66-й хвилині Ярмоленко поступився місцем на полі Крістіану Пулішічу, а через три хвилини дортмундці забили п'ятий м'яч.
Ця перемога дозволила «Боруссії» повернутися на перше місце в турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи «Ганновер» за додатковими показниками.
Нагадаємо, що в матчі проти «Тоттенхема» Ярмоленко забив перший гол за «Боруссію».
«Боруссія» Д – «Кельн» – 5: 0