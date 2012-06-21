Старовинне народне свято Івана Купайла широко відзначають не тільки в Україні, а й інших слов’янських країнах. Воно має давні язичницькі корені, та його приурочили до християнського свята Івана Хрестителя, яке відзначають 7 липня.
Іванів день багатий обрядами: хлопці й дівчата вдягали українські національні костюми й уже опівночі святкували біля великого вогнища, що вважається символом сонця. Воно мало горіти цілу ніч. Навколо нього молодь грала в ігри, водила хороводи, співала пісні. Але головне — це стрибки через багаття. Стрибали через нього спочатку хлопці, потім дівчата, а згодом парами: хлопець та дівчина бралися за руки та стрибали через вогнище. Існує повір'я, що пара, яка стрибала через вогнище і не розірвала рук, буде назавжди пов'язана.
До цього свята ще з давніх-давен заздалегідь старанно готувалися: робили ритуальне деревце — Купайло, яке прикрашали квітами та стрічками, а також Марену — опудало із соломи, одягнене в жіночу сорочку. Це головні персонажі свята, які уособлюють чоловіче (сонячне) та жіноче (водяне) божества. Навколо Купайла й Марени водили хороводи та співали пісні.
Дівчата в цю ніч проводили обряди — плели вінки й кидали їх у воду. Якщо вінок пливе добре, дівчина незабаром вийде заміж, а якщо стоїть на одному місці, доведеться їй ще дівувати. А як же без загадкової традиції — шукати квітку папороті. Кажуть, хто знайде цю квітку, буде надзвичайно мудрим, знатиме мову тварин та рослин.
У купальську ніч не можна спати, оскільки в цей час оживає не тільки природа, а й усіляка нечисть: відьми, русалки. Проте вважали, що цієї ночі вода стає цілющою, тому потрібно вночі або рано вранці до сходу сонця покупатися чи хоча б походити по росі — це надає молодості та здоров'я.
Свято Івана Купайла популярне й нині. Теж розпалюють вогнище, стрибають через нього, водять хороводи, співають купальських пісень та пускають вінки у воду. Дуже добре, що наше покоління не забуває це свято і влаштовує неймовірне дійство, дотримуючись усіх традицій.
Ось і в місті Прилуках, що розкинулося на мальовничих берегах річки Удай, теж не забули про свято Купайла. Тому увечері 6 липня з 18:00 до 22:00 у зоні відпочинку біля річки Удай по вул. Незалежності відбудеться святкування Купальської ночі. Запрошено не тільки прилучан, а й гостей міста, адже таке дійство пропустити неможливо.
Олеся ДРОБОТ
для «Урядового кур’єра»