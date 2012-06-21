Комунальники чистять київські фонтани від фарби. Тільки-но було завершено санітарні роботи на Майдані Незалежності, як знову воду забарвили у яскраво-зелений колір! Спеціалісти СВКП «Київводфонд» вимушені повторно зливати воду та проводити санітарно-профілактичні роботи.
— Можливо той, хто це робить, не розуміє, до чого призводять такі жарти. Це робота співробітніків (злити воду, помити фонтан та наповнити водою) й додаткові витрати на воду, наприклад у каскадному фонтані 40 кубів води!!!, — повідомила директор СВКП «Київводфонд» Світлана Козловська.
У Київводфонді наголошують, що водограї на Майдані Незалежності працюватимуть до 30 вересня 2017 року, але через подібні вчинки робота фонтанів може припинитись раніше.
— Сподіваємось, що таких ситуацій більше не станеться й наші велетні радуватимуть жителів і гостей міста. Звертаємося до усіх небайдужих: будьте пильними та у разі виявлення хуліганів викликайте правоохоронців, — зазначають комунальники.