Представник України при ЄС Микола Точицький оптимістично налаштований щодо ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію Україна — ЄС. Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН. Завдяки «спільним зусиллям» вдалось уникнути скасування ратифікації Угоди про асоціацію на початку листопада. «Тоді всім здавалося, що ситуація вже безвихідна», — зауважив посол. Він наголосив, що робота з порятунку угоди ніколи не «припинялася ні в Києві, ні в Брюсселі, ні в Гаазі, хоч часто вона була й не публічною, чого вимагала делікатність ситуації».
Щодо часових рамок, то днями до нижньої палати парламенту Нідерландів було внесено пропозиції ухвалити закон про ратифікацію угоди. «Є підстави вважати, що голосування буде позитивним», — сказав дипломат. Голосування ж у сенаті може відбутися вже після парламентських виборів у Нідерландах, запланованих на 15 березня. Сенат у цих виборах участі не бере. «Аналізуючи вже заявлені позиції політичних лідерів, можна обережно говорити, що голосування і там буде на нашу користь», — повідомив посол.