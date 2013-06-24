Нині найбільший попит серед водіїв має послуга онлайн-обміну посвідчення, який із травня цього року став доступним у застосунку «Дія».

Якщо за перші десять місяців 2022 року було видано 502 527 посвідчень водія у зв’язку з обміном чи втратою або викраденням, то за аналогічний період 2023-го — на 163 тисячі більше, повідомляє МВС.

Спочатку громадяни мали змогу забирати готовий документ у сервісному центрі МВС, а з 15 листопада в «Дії» є змога замовляти посвідчення в будь-яке зручне відділення Укрпошти чи кур’єром на території України.

Щоб онлайн замовити посвідчення водія, необхідно зайти велектронний кабінет водія або в застосунок «Дія» через телефон і виконати такі дії: вказати причину обміну; обрати спосіб отримання: в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур’єром; оплатити послугу.

Заявка автоматично потрапляє до сервісного центру МВС, яку адміністратор обробляє впродовж трьох днів. Після цього посвідчення виготовляють та зберігають у сервісному центрі МВС. А якщо було замовлено доставку, надсилають Укрпоштою на вказану адресу.