Полтавська область вийшла на почесне друге місце з виробництва зерна в Україні, пропустивши поперед себе тільки Вінниччину. Аграрії Полтавщини намолотили 5,2 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. У тому числі 1,1 мільйона тонн озимої пшениці та 12,3 тисячі тонн жита. Середня урожайність пшениці у 2016-му становила 46 центнерів з гектара, що на два центнери більше, ніж 2015-го. Жито дало на круг по 31,3 центнера, що також на 3,5 центнера з гектара більше, ніж у 2015 році.
Причому, як повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий, 75 відсотків зібраного зерна пшениці — продовольче. Цієї кількості пшениці цілком достатньо для забезпечення потреб населення області. Відповідно можна сподіватися, що в області збережеться стала ціна на хліб. Адже річна потреба Полтавщини у продовольчій пшениці та житі становить 165 тисяч тонн, у тому числі для хлібопечення — 139 тисяч тонн.
У прес-службі облдержадміністрації зазначили, що, згідно з розпорядженням голови Полтавської ОДА Валерія Головка «Про затвердження заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки та стабільності соціальної ситуації на ринку хліба області на 2016—2017 маркетинговий рік», відповідним державним органам доручено взяти на контроль постачання зерна та забезпечення співпраці між виробниками зерна, його переробниками і виробниками хліба.
В області налагоджено співпрацю ПАТ «Аграрний фонд» з переробниками зерна: Полтавським та Кременчуцьким комбінатами хлібопродуктів. На них отримане ПАТ «Аграрний фонд» зерно переробляють на борошно, а потім реалізовують хлібопекарським підприємствам області за їхніми заявками.