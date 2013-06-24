Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.
«Європейський банк реконструкції та розвитку — один з найважливіших партнерів України. Підтримка ЄБРР дає змогу забезпечувати стабільність роботи у галузі критичної інфраструктури та приватного сектору», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна цінує зобов’язання ЄБРР інвестувати в нашу державу 3 мільярди євро протягом двох років.
Сторони обговорили реалізацію спільних ініціатив, зокрема в галузі енергетики. У ЄБРР повідомили, що готують нові проєкти з НЕК «Укренерго» й НАК «Нафтогаз України». Денис Шмигаль розповів про перспективні напрями для інвестицій: ринок гуманітарного розмінування, ВПК, машинобудування, підтримка малого й середнього бізнесу, розвиток ветеранського підприємництва. Він також висловив сподівання на активну участь ЄБРР у відновленні України.