Днями представники Міністерства фінансів України та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) уперше за два роки провели перегляд портфеля спільних проєктів. Захід відбувся під головуванням заступника міністра фінансів України Ольги Зикової та керуючого директора ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне в онлайн-форматі.У перегляді взяли участь представники вітчизняних Міністерства енергетики, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури, НЕК «Укренерго», АТ «Укрзалізниця», НАК «Нафтогаз України», ПрАТ «Укргідроенерго», АТ «Укрпошта» та інших бенефіціарів спільних з ЄБРР проєктів.Заступник міністра фінансів подякувала представникам банку, командам міністерств і бенефіціарам проєктів за їхню роботу та тісну співпрацю в межах портфеля проєктів ЄБРР.

«Вдячні банку за розуміння потреб України та оперативне ухвалення рішень у вкрай непростих економічних умовах, спричинених російським вторгненням, а також за значне збільшення інвестицій. У період протидії російській агресії ЄБРР відіграв важливу роль у підтримці ліквідності та стійкості роботи суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Можливість детально розглянути портфель спільних проєктів — важливий етап співпраці, що сприяє вдосконаленню механізмів упровадження проєктів та підвищенню рівня використання кредитних коштів у межах проєктів розвитку», — зазначила Ольга Зикова.

На стадії реалізації перебувають 12 спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом позик 2,56 млрд євро. Станом на грудень 2023 року використані кошти банку за цими проєктами — 1,61 млрд євро (62,8% загальної суми).

Окрему увагу було приділено ініціативам з підтримки енергетичного сектору, зокрема підготовці Проєкту спеціальної капітальної підтримки НЕК «Укренерго», в межах якого кредит обсягом 150 млн євро буде спрямовано для покриття критичних операційних витрат компанії для забезпечення стабільних та безперебійних послуг з передачі електроенергії на всій території України.

Заступник міністра фінансів наголосила, що ефективна робота в межах цього проєкту сприятиме підвищенню енергетичної безпеки держави та стабілізації роботи ринку електроенергії України в умовах війни.

У межах обговорення поточного стану підготовки та реалізації інвестиційних проєктів сторони обговорили основні причини, що призводять до затримок з упровадженням окремих проєктів, та узгодили подальші кроки і строки їх виконання.

Ольга Зикова зазначила, що підсумками перегляду портфеля проєктів ЄБРР в Україні має бути чіткий план дій, що дасть змогу ефективно використовувати доступне фінансування та спрямовувати його на пріоритетні напрями. Українська сторона висловила сподівання, що ЄБРР відновить найближчим часом роботу свого представництва в Україні в Києві для кращої взаємодії між інституціями та підвищення ефективності комунікації.

Джерело: Міністерство фінансів

Довідково

ЄБРР — один з найбільших інституційних інвесторів в Україні. Станом на грудень 2023 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування становить 19,03 млрд євро в межах 559 проєктів.