Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Угоду про внесення змін та викладення в новій редакції Кредитної угоди від 18 грудня 2020 року «Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)» між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою внесення змін до Угоди з ЄБРР є покращення пропускної спроможності наявних транспортних зв’язків, а також поліпшення транспортної доступності в регіоні та зменшення логістичних витрат у перевезеннях Україна – ЄС.

Внесені зміни дозволяють спрямувати частину існуючого суверенного кредиту ЄБРР в обсязі 182 млн євро на вдосконалення дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, що веде до кордону України з Польщею.

Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 18 грудня 2020 року передбачала надання 450 млн євро на покращення дорожньої інфраструктури та сприяння за маршрутами міжнародних транспортних коридорів шляхом будівництва обходу м. Львова та капітального ремонту ділянок міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса.

Повномасштабна війна призвела до перенаправлення транспортних потоків з морських портів на наземні шляхи, які з'єднують Україну з Європейським Союзом. Дорога між Львовом та Равою-Руською є основним маршрутом, що з'єднує Львів з Варшавою і є частиною Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), інтенсивність руху на якому значно зросла з початком війни. Покращення стану дороги та критичне підвищення безпеки дорожнього руху на цьому шляху є нагальною потребою для покращення транспортних зв’язків між Україною та ЄС.