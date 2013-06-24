На полях 34-х щорічних зборів та бізнес-форуму ЄБРР, що проходять цього року в Лондоні, міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у пленарному засіданні Ради керуючих ЄБРР та виступив із промовою. Український міністр — керуючий банку від України.

Сергій Марченко подякував президентові ЄБРР Оділь Рено-Бассо та раді керуючих за непохитну рішучу підтримку України за весь час співпраці й зокрема від початку повномасштабного російського вторгнення, а також за істотне збільшення інвестицій для підтримки наявних та нових проєктів банку в Україні. Він зауважив, що на сьогодні ЄБРР залишається одним з найбільших інституційних інвесторів України та відіграє значну роль у реконструкції та відновленні країни.

Ключові тези з виступу Сергія Марченка:

— завдяки тісній співпраці банку з урядом України вдалося забезпечити стабільну роботу і відновлення ключових суб’єктів критичної інфраструктури та безперебійне проходження опалювальних сезонів з 2022-го по 2025 рік;

— є значний прогрес у реалізації наших спільних проєктів, ми цінуємо весь спектр допомоги, яку надає Україні банк у часи невизначеності від проєктного фінансування в державному, приватному секторах до підтримки у впровадженні пріоритетних реформ у фінансовій, енергетичній, інфраструктурній та інших галузях;

— загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить понад 22 мільярди євро, а від початку повномасштабної війни Україна отримала понад 7 мільярдів євро від банку;

— на сьогодні портфель наявних проєктів ЄБРР у державному секторі складається з 12 проєктів із загальним обсягом кредитування 2,4 мільярда євро, більша частина з яких — 60% — в енергетичному секторі;

— тема цьогорічних щорічних зборів «Розширюємо обрії, зміцнюємо зусилля» відображає географічне розширення і поглиблення зобов’язань, зокрема готовність істотно збільшити інвестиції у відновлення України;

— ЄБРР залишається зосередженим на забезпеченні стійкості у всіх країнах своєї діяльності;

— нині Україна — яскравий приклад такої стійкості: попри загрозу з боку росії вона зуміла зберегти економічну стабільність і успішно пройшла вже сім переглядів програми EFF МВФ — уперше в історії співпраці України з фондом;

— у зв’язку з ухваленим рішенням про прийняття нових членів до ЄБРР Україна вітає нових акціонерів банку з африканського континенту — регіону, з яким Україну пов’язують давні торговельні відносини;

— попри атаки росії, українські фермери продовжують забезпечувати експорт агропродукції до країн Глобального Півдня, зберігаючи ключову роль України в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки;

— Україна повністю підтримує Стратегічну та капітальну базу (Strategic and Capital Framework) ЄБРР на 2026—2030 роки — документ, що чітко визначає пріоритети ЄБРР в умовах вкрай нестабільного зовнішнього середовища;

— український уряд сподівається, що цей рамковий документ і надалі сприятиме задоволенню потреб України і у воєнний час, і в період післявоєнного відновлення, забезпечуючи баланс з іншими важливими цілями банку — розширенням діяльності в Африці на південь від Сахари, кліматичним порядком денним і розвитком приватного сектору.

Джерело: Міністерство фінансів