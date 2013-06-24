В наступному році Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розширить фінансування проектів в Україні. Основні напрямки співпраці в 2024 році будуть стосуватись фінансування виробників обладнання для розмінування сільськогосподарських земель, проекту страхування воєнних ризиків, а також кредитування реального сектору економіки. Про це йшлося під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко із Президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Обговорили з колегами з ЄБРР актуальні напрямки співробітництва на цей та майбутній рік. Для нас важливо збільшувати обсяги гуманітарного розмінування українських аграрних земель, адже ми не маємо чекати 700 років, щоб повернути життя на території, де ще кілька місяців тому точились військові бої. Ми абсолютно свідомі, що процес розмінування українських територій надзвичайно складне і фінансово затратне завдання. Але без цього відновлювальна робота та економічний розвиток на деокупованих територіях неможливі. ЄБРР готовий долучитись до фінансування розмінування аграрних земель та розробити спеціальний фінансовий продукт у співпраці з банками та Міністерством із фінансування робочого капіталу для виробників спецтехніки для розмінування. Це може дати поштовх для розвитку технологій та машинобудування в Україні», - пояснила Юлія Свириденко.

Також сторони обговорили питання подальшої співпраці між ЄБРР та організаціями фінансування розвитку (Development Finance Institutions, DFI) щодо координації зусиль по інвестуванню в Україну, особливо в приватний сектор економіки.

Також йшлося про збільшення прямого кредитування українського приватного бізнесу, а також підтримки ліквідності держкомпаній.

Що однією важливою темою для обговорення стало страхування воєнних ризиків.

«Гроші, які йдуть на підтримку приватного сектору, мають суттєво більший кумулятивний ефект для економіки, ніж пряма бюджетна підтримка. Але щоб в Україну прийшли інвестори, ми маємо надати їм повноцінний захист. Саме тому мені приємно повідомити, що ЄБРР готує юридичне структурування та управління відповідним проектом, а також підготовку продукту із страхування товарів в дорозі та на складах від воєнних ризиків разом із українськими страховими компаніями. На наступних етапах проєкт може теж включати страхування інвестиційних ризиків», - наголосила Юлія Свириденко.

Окремо обговорили можливість залучення ЄБРР у фінансування програм державної підтримки українського бізнесу, таких як «Доступні кредити 5-7-9%», або гранти на підтримку переробних виробництв та малого бізнесу.

Довідково

На сьогодні ЄБРР бере участь у 547 проєктах в Україні. Сукупні інвестиції Європейського банку реконструкції та розвитку в Україну складають 18 млрд 384 млн євро.