Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури презентує новий функціонал у рамках послуги єЧерга – розділ «Статистика», де зібрана основна аналітика про послугу та перетин кордону. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Кілька місяців команда працювала над тим, щоб зробити дані доступними та зручними для всіх охочих. Ми постійно наголошуємо, що єЧерга – це прозора система, де немає місця для жодних маніпуляцій. Створення нового доступного розділу підтверджує цю тезу. Так, дашборди охоплюють час роботи експериментального проекту від його створення – тобто від 12 грудня 2022 року і будуть оновлюватись автоматично кожного ранку. Головне – вся інформація доступна в одному місці», – наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

У розділі «Статистика» користувачі зможуть самостійно аналізувати дані на основі електронних черг про перетин кордону. Зокрема, можна обрати будь-який період часу з моменту запровадження єЧерги і відслідковувати статистичні дані щодо:

кількості перетинів кордону;

кількості транспортних засобів в черзі на кінець доби;

середньої тривалості очікування до в’їзду в МАПП;

середньої тривалості очікування від моменту реєстрації в черзі до перетину кордону;

кількості скасованих черг.

Для візуалізації та зручності інформація подана у вигляді графіків та діаграм. Усі об’єкти сторінки інтерактивні, та дозволяють переходити між такими розрізами та показниками аналізу: рік, місяць, МАПП категорія черги, МАПП країна, назва МАПП.

Нагадаємо, проект електронна черга для перетину кордону вантажівками стартував у грудні 2022 року з пілоту на пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”. Вже у травні 2023 року послугу було масштабовано на ще 15 інших пунктів пропуску. З серпня до тестування послуги були долучені автобуси – зараз тестування поширено на 8 пунктів пропуску. Загалом, за час дії проекту кордон за записом перетнуло понад 490 тисяч транспортних засобів, з яких автобусів трохи більше 13 тисяч.

Проект «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України за підтримки USAID / UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».