Інформаційні ресурси різних державних органів влади відтепер можуть приєднатися до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) або стати її частиною. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідну постанову «Про внесення змін до Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери» ухвалено на засіданні Уряду.

«Протягом останніх двох років Єдина система працювала як експериментальний проект – він завершився в лютому цього року. За цей час ми розробили потужний функціонал, запустили в роботу її технологічне ядро – Єдиний соціальний реєстр, базові підсистеми – та налагодили обмін із іншими державними інформаційними ресурсами. На сьогодні ми успішно пройшли випробування війною, зробили доступними низку виплат через ЄІССС, зокрема постраждалим від підриву Каховської ГЕС, а також сервіси для ВПО. І розпочинаємо перехід від цифрової трансформації до цифрового розвитку функціоналу створеної Системи. Ухвалена постанова є одним із основоположних документів у цифровізації соціальної сфери, яка дозволяє автоматизувати та централізувати абсолютно всі ділові процеси в соціальній сфері», – розповів заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

Так, наразі ЄІССС наповнюється з баз даних Мінсоцполітики та Пенсійного Фонду. Ухвалені зміни дозволяють під'єднатися до Єдиної системи різним держорганам – міністерствам та відомствам, банкам, військовим. Усе для того, щоб максимально оперативно надавати соціальну підтримку населенню, без зайвого зволікання на паперові запити для перевірки інформації з боку одного держоргана до іншого.

Тож до ЄІССС включено низку функціональних підсистем, реєстрів і баз даних. Залежно від цілей, до Єдиної системи можна приєднатися на різних умовах: як користувача або держателя інформаційного ресурсу.

Крім того, постанова включає нову підсистему ЄІССС – електронний кейс-менеджмент, або ведення випадку. Він передбачає системний підхід до надання особі соціальної допомоги та підтримки – від визначення потреб конкретної людини або сім’ї до розробки плану дій та координації всіх фахівців, які мають бути залучені до вирішення тієї чи іншої проблеми.

Кейс-менеджмент призначений, зокрема, для організації надання соцпослуг, обміну інформацією між надавачами соціальних та інших публічних послуг, обліку наданих послуг та інших видів підтримки, оцінки результатів їх впливу на життєву ситуацію. Для цього буде створено електронні кабінети клієнтів, надавачів соціальних послуг та кейс-менеджерів.

Кейс-менеджмент дозволить сфокусуватися на результаті – соціальній підтримці людини, а всі організаційні процеси будуть спрощені й автоматизовані.

«Ми очікуємо, що завдяки цим змінам вразливі категорії населення отримають значно простіший доступ до соціальних послуг. Зокрема, тепер ми зможемо запровадити цілу низку електронних послуг, які раніше були неможливі через технічні, організаційні та правові обмеження. Соцвиплати та пільги стануть також прозоріші й доступніші, а система – більш стійкою та комплексною. Центральні органи влади зі свого боку зможуть якісніше та продуктивніше надавати соціальні послуги українцям. Окрім електронних соцпослуг, запроваджено й уніфікований підхід до надання соцпослуг у цілому – з урахуванням європейських стандартів та підходів», – підкреслив Костянтин Кошеленко.

Єдину систему та всі її поточні складові, крім підсистем, що функціонують на базі інформаційних ресурсів Пенсійного фонду України, адмініструватиме ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України».

Довідково

Створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) передбачено Стратегією цифрової трансформації соціальної сфери, схваленою Урядом України в жовтні 2020 року. Нова соціальна політика Уряду формується за принципами цифровізації, адресності, універсальності, справедливості та безбар’єрності. Тому ЄІССС покликана, зокрема, спростити, удосконалити та автоматизувати сервіси при зверненні громадян за соціальною підтримкою.

Станом на сьогодні ЄІССС працює за низкою функціоналів: