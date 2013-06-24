Згідно з ухваленою на засіданні Кабінету Міністрів постановою, інформаційні ресурси різних державних органів влади відтепер можуть приєднатися до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) або стати її частиною.

«Протягом останніх двох років єдина система працювала як експериментальний проєкт — він завершився в лютому цього року. За цей час ми розробили потужний функціонал, запустили в роботу її технологічне ядро — Єдиний соціальний реєстр, базові підсистеми — та налагодили обмін з іншими державними інформаційними ресурсами. На сьогодні ми успішно пройшли випробування війною, зробили доступними виплати через ЄІССС, зокрема постраждалим від підриву Каховської ГЕС, а також сервіси для ВПО. І розпочинаємо перехід від цифрової трансформації до цифрового розвитку функціоналу створеної системи.

Ухвалена постанова — один з основоположних документів у цифровізації соціальної сфери, яка дає змогу автоматизувати та централізувати абсолютно всі ділові процеси в соціальній сфері», — розповів заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

Нині ЄІССС наповнюється з баз даних Мінсоцполітики та Пенсійного фонду. Ухвалені зміни дають змогу під’єднатися до єдиної системи різним держорганам, щоб максимально оперативно надавати соціальну підтримку населенню без зволікання на паперові запити для перевірки інформації від одного держоргану до іншого. Тож до ЄІССС внесено певні функціональні підсистеми, реєстри і бази даних. Залежно від цілей до єдиної системи можна приєднатися на різних умовах: як користувача або держателя інформаційного ресурсу.

Крім того, постанова містить нову підсистему ЄІССС — електронний кейс-менеджмент, або ведення випадку. Він передбачає системний підхід до надання особі соціальної допомоги та підтримки — від визначення потреб конкретної людини або сім’ї до розроблення плану дій та координації всіх фахівців, які мають бути залучені до розв’язання тієї чи тієї проблеми.

Кейс-менеджмент призначений зокрема для організації надання соцпослуг, обміну інформацією між надавачами соціальних та інших публічних послуг, обліку наданих послуг та інших видів підтримки, оцінки результатів їх впливу на життєву ситуацію. Для цього буде створено електрон­ні кабінети клієнтів, надавачів соціальних послуг та кейс-менеджерів.

Кейс-менеджмент дасть змогу сфокусуватися на результаті — соціальній підтримці людини, а всі організаційні процеси буде спрощено й автоматизовано.

«Ми очікуємо, що завдяки цим змінам вразливі категорії населення отримають значно простіший доступ до соціальних послуг. Зокрема, тепер ми зможемо запровадити електронні послуги, які раніше були неможливими через технічні, організаційні та правові обмеження. Соцвиплати та пільги стануть прозорішими й доступнішими, а система — більш стійкою та комплексною. Центральні органи влади зможуть якісніше та продуктивніше надавати соціальні послуги українцям. Окрім електронних соцпослуг, запроваджено уніфікований підхід до надання соцпослуг загалом з урахуванням європейських стандартів та підходів», — наголосив Костянтин Кошеленко.

Єдину систему та всі її поточні складові, крім підсистем, що функціонують на базі інформаційних ресурсів Пенсійного фонду України, адмініструватиме ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України».

Нині ЄІССС працює за такими функціоналами: соціальна підтримка ВПО (надають понад 2 мільйонам осіб); надання соціальних послуг на порталі «Дія» — подання заяв на всиновлення дітей; отримання громадянами виплат від міжнародних організацій — за допомогою Єдиного соціального реєстру, що є ядром ЄІССС, проведено верифікацію даних і формування списків на виплату для більш ніж 4 мільйонів осіб, які подали заявки через систему «єДопомога»; підтвердження статусу людей з інвалідністю — надання верифікованої інформації про наявність інвалідності з інформаційних систем МСП та Пенсійного фонду під час звернення по соціальну допомогу, перетину кордону та в інших випадках (загалом налічується понад 2,5 мільйона людей з інвалідністю); шеринг документів — автоматичне отримання з використанням порталу «Дія» документів, що містяться в інформаційних системах держави та необхідні для надання різних видів соціальної підтримки; реєстр надавачів соціальних послуг — єдина загальнодержавна централізована база даних юридичних та фізичних осіб, які мають право надавати соціальні послуги громадянам.

Джерело: Міністерство соціальної політики України