Прем’єр­міністр Юлія Свириденко повідомила про створення єдиної платформи урядових зимових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.

«Тут зібрано повну інформацію про всі чинні програми, їхні умови та порядок подачі заявок. Це єдина точка доступу до інструментів, які допомагають посилити енергонезалежність домівок, підтримати людей і забезпечити безперебійну роботу бізнесу», — зазначила очільниця уряду.

Допомога для людей:

щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад;

«СвітлоДім» для енергонезалежності будинків; пакунки тепла для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів;

екофлоу для дітей з інвалідністю групи А.

19 лютого дано початок ще двом програмам для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок: енергопідтримка для ОСББ та ЖБК; енергопідтримка для приватних будинків і таунгаусів.

Підтримка бізнесу: допомога ФОПам на енергостійкіть від 7500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг; кредит 0% на енергообладнання до 10 млн грн строком до трьох років на генератори; доступні кредити 5—7—9% на енергообладнання, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.