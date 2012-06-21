Україна в рейтингу Світового банку Logistics Performance Index у 2018 році піднялася на 14 позицій і посідає 66-те місце зі 160 країн за логістичною ефективністю. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав директор департаменту митної політики Міністерства фінансів Олександр Москаленко: «Цими днями виповнюється два роки відтоді, як ми започаткували інформаційний обмін між бізнесом, митницею та контролюючими органами за принципом «єдиного вікна». За цей час було багато реляцій про спрощення формальностей, критики щодо ускладнення процесів, пропозицій з подальшого удосконалення системи». Він констатував, що нещодавно українська сторона отримала відповідь на запитання, чи в правильному напрямку рухається реформа української митниці.
«У ЗМІ з’явилася новина, що Україна посіла третє місце серед країн пострадянського простору за рейтингом LPI (індекс логістичної ефективності), просунувшись вгору на 14 позицій», — повідомив Олександр Москаленко. За його словами, у 2012 році у загальному світовому рейтингу Україна вже займала цю позицію — 66-ту. Але 2014-го вона опустилася на 61-ше місце. «За період з 2014-го по 2016 рік Україна втратила в рейтингу 19 позицій. За показником «митниця» — 47 позицій», — розповів директор департаменту митної політики Мінфіну.
На його переконання, такі міжнародні рейтинги важливі тим, що за їхніми даними світова бізнес-спільнота оцінює Україну. «Головне в них не місце, а перелік питань, які ставлять українському бізнесу організатори рейтингового оцінювання. Це питання про кількість агенцій, задіяних в імпорті/експорті, обсяг документів, що треба подавати, вартість імпорту/експорту, неофіційні витрати для імпорту/експорту, частоту спонукання до неофіційних витрат і подібні на цю тему», — зазначив Олександр Москаленко.
Він зауважив, що протягом 2014—2016 років нових агенцій, які сприяли б імпорту/експорту, в Україні створено не було, а відповідних документів не оновлювали. «А в підсумку — мінус 47 позицій у рейтингу», — констатував чиновник.
2016-го стартувало «єдине вікно». І хоча воно діяло не завжди ідеально й просто, проте додало Україні 27 позицій. Щоб прогресивні зміни на українській митниці тривали, у Мінфіні очікують на ухвалення закону «Про внесення змін до Митного кодексу та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон». «Ухвалення цього закону надасть змогу вивести «єдине вікно» на якісно новий рівень, не досяжний на підзаконному рівні. Підтримуємо разом!» — закликав українських парламентаріїв Олександр Москаленко.
Оксана КРАМАРЧУК,
«Урядовий кур’єр»