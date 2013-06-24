Почав повноцінно працювати Єдиний реєстр зброї. Про це учора повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Це один із важливих дедлайнів, які я публічно ставив і для себе, і для всієї команди МВС. І ми це зробили: Єдиний реєстр зброї від сьогодні повноцінно працює. Основна перевага впровадження ЄРЗ — те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедуру отримання дозволів буде спрощено», — зазначив він.

Як повідомляє МВС, Єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» (https://services.mvs.gov.ua) або в магазині продажу зброї. Якщо виникатимуть питання стосовно нововведень, то можна скористатися додатковими каналами зв’язку: контакт-центр ЄРЗ 044-33-44-035; чат-бот Єдиного реєстру зброї у телеграмі @arms_mvs_bot.

Пізніше міністр внутрішніх справ повідомив, що за три години після впровадження реєстру в «Єдиному вікні громадянина» авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї. «Люди активно цікавляться: в середньому по 500 користувачів одночасно відвідують сторінку «Єдиного вікна». Ці дані підтверджують важливість та довгоочікуваність запуску реєстру», — повідомив Ігор Клименко.