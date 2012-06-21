Створення єдиного тютюнового оператора позитивно вплине на легальний ринок тютюнових виробів України. Крім цього таке рішення буде відповідати виконанню зобов'язань України згідно з Угодою про Асоціацію ЄС в частині створення прозорої системи для відстеження тютюнової продукції.
Про це «Українським новинам» заявив керуючий партнер юридичної компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець
За його оцінками, при наявності одного національного оператора державним органам контролювати тютюновий ринок і боротися з нелегальним виробництвом буде набагато простіше.
«Контролювати роботу однієї компанії простіше, ніж десяти. Це дозволяє впровадити більш прозору процедуру збору податків і боротися з нелегальним ринком. Можна буде відстежити — хто випустив товар, і хто його придбав», — зазначив Кравець.
Експерт зазначає, що створення єдиного національного оператора принесе в бюджет України 15 мільярдів гривень.
«Завдяки виведенню з тіні роздрібного акцизу, ПДВ і ринку нелегальних сигарет — ринок підакцизних товарів стане повністю легальним і контрольованим, — відзначають експерти. — Схожі моделі функціонування тютюнового ринку існують у багатьох країнах Європи та світу таких як Італія, Франція, Іспанія, Угорщина, Швеція, Японія, Бразилія».
Єдиними супротивниками такої моделі можуть стати недобросовісні торговці оптового і роздрібного ринку тютюнових виробів. Як раніше повідомлялося, через роботу багаторічних «схем» з ухилення від сплати податків з 2017-2019 року державний і місцеві бюджети України недорахувалися понад 30 мільярдів гривень податкових відрахувань від тютюнового ринку.