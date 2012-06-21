У фінському Тампере поновив роботу єдиний у світі музей мумі-тролів, який через переїзд не працював із жовтня 2016 року.
Як повідомляється на moomin.com, присвячену героям творів Туве Янссон експозицію Moominvalley, яка понад 30 років розташовувалася в Художньому музеї, було перенесено до більш просторого приміщення в оновленому конгрес-холі Tampere-talo. Тепер ознайомитися з усім, що пов'язано з мумі-тролями, можна в Moomin Museum.
Завдяки збільшенню музейного простору експозиція стала ширшою. В її центрі — незвичайний п'ятиповерховий мумі-дім, який створили Туве Янссон, Тууліккі Пієтіля і Пентті Ейстола. Родзинка розширеної експозиції — інтерактивні експонати. Наприклад, той самий капелюх Чарівника, в який може залізти будь-хто охочий. Загалом тут представлено близько 400 оригінальних ілюстрацій і 30 стендів. Це повна історія казкових персонажів: від великої повені до таємничого зникнення сімейства мумі-тролів у листопаді.
Також у музеї розмістилася читальна кімната, в якій зібрано біографічну літературу про Туве Янссон, казки і комікси про мумі-тролів різними мовами світу. З магазину з сувенірами можна відправити мумі-листівку в будь-який куточок планети. Також працює ресторан зі спеціальним мумі-меню.