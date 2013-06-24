10 серпня внаслідок російської атаки по Запоріжжю під удар потрапив Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. На щастя, ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зовнішній кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки станції. В умовах, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ, саме фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження на підконтрольній Україні території.

Наголошуємо, що єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки та стабільності в регіоні є повна демілітаризація Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль законного оператора – АТ «НАЕК “Енергоатом”».

«Напад на інфраструктуру, що веде моніторинг радіаційної обстановки, є ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права. росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту», – наголосила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Міністерство енергетики України закликає міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на агресора та вжити невідкладних заходів для припинення обстрілів об’єктів ядерної інфраструктури України.