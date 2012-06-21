П’ятдесят років свого життя Юрій Потапенко присвятив карате та дзюдо. Він став володарем чотирьох чорних поясів і дванадцяти розрядів з карате. Тепер черкащанин —майстер спорту і єдиний у Європі самурай.
Звання, яке він має, — унікальне. У Європі Юрій єдиний самурай. Це звання визнане Японією. Його присвоїв чоловікові тренер — багаторазовий чемпіон світу з карате, який свого часу навчав бойового мистецтва Брюса Лі.
Недавно самураєві з Черкас виповнилося 70. Він тренується з дітьми і виховав уже кілька поколінь спортсменів. Юрій переконаний, що секрет його довголіття полягає у нескінченних тренуваннях та загартовуваннях. Саме спорт допомагає йому бути в тонусі. Чоловік упевнений, що завдяки тренуванням невдовзі відсвяткує й сотий ювілей.