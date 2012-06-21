Однак точних даних щодо того, кого з них поранено, а хто загинув, наразі немає. МЗС Франції визнало постраждалими 26 співвітчизників, 11 з них перебувають у важкому стані. Департамент консульської служби МЗС України повідомляє, що серед загиблих чи поранених під час теракту в іспанській Барселоні українців немає.
Тим часом за кілька годин після теракту в центрі Барселони поліція Каталонії провела спецоперацію з нейтралізації ймовірних терористів. Під час спроби втечі в розташованому за 100 кілометрів від Барселони Камбрілсі застрелено п’ятьох підозрюваних у тероризмі. Четверо з них загинули на місці, а п’ятий помер від ран у лікарні.
Під час операції поранень зазнали семеро осіб, серед яких один поліцейський, повідомляє УНІАН. Поліція вважає, що ліквідовані терористи пов’язані з терактом у центрі Барселони і вибухом у будинку в місті Альканар, що пролунав напередодні. Так само правоохоронці запевняють, що ліквідовані підозрювані в тероризмі планували скоїти схожий теракт із використанням транспортних засобів, про що свідчать виявлені в них пояси смертника.
Президент Петро Порошенко у своєму Твіттері засудив терористичний акт у Барселоні: «Рішуче засуджую варварський терористичний акт у Барселоні. Наші думки з усіма постраждалими… У нашому світі не має бути місця для ненависті та насильства».
Співчуття постраждалим внаслідок теракту висловили також Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і міністр закордонних справ Павло Клімкін. Глава уряду наголосив на солідарності з іспанським народом у цей складний час. А головний дипломат України, крім засудження злочину, наголосив на єдності цивілізованого світу, проти якої терор не матиме шансів на успіх.