Під час зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та президента Європейського інвестиційного банку Вернера Хоєра обговорено чинні та нові проєкти з відновлення. Прем’єр-міністр зауважив, що уряд активно співпрацює з ЄІБ у відновленні інфраструктури, енергетиці, теплопостачанні, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«Дякуємо за фінансову допомогу, зокрема створення дієвих інструментів для повоєнного відновлення. ЄІБ одним з перших міжнародних фінансових організацій у березні 2022 року надав фінансову підтримку до держбюджету. Загалом Європейський інвестиційний банк акумулював для нашої держави понад 7,5 мільярда євро. Високо цінуємо активну роль ЄІБ у підтримці України», — сказав Денис Шмигаль.

Вернер Хоєр зазначив, що з початку російського вторгнення банк працював з українською владою, щоб сприяти проєктам реконструкції, підтримуючи дивовижну стійкість країни: «Відкриттям Регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи в Києві ми хочемо підкреслити нашу непохитну підтримку супроводжувати Україну на її європейському шляху».