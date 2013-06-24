Україна отримає грант ЄС, який координує ЄІБ, у розмірі 6.7 млн євро на нагальні потреби «Укрзалізниці».

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк Європейського Союзу, та АТ «Укрзалізниця» підписали в Києві грантову угоду від ЄС на суму 6,7 млн євро для підтримки життєдіяльності компанії під час повномасштабної війни Росії проти України. Грант ЄС допоможе покрити найнагальніші потреби єдиної в Україні залізничної компанії, яка підтримує українську економіку та українців упродовж жорстокого другого року війни. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Від початку російського вторгнення «Укрзалізниця» відігравала ключову роль у наданні транспортних послуг та евакуації населення з регіонів, які найбільше страждали від атак Росії. Вона стала основною магістраллю для перевезень біженців, тонн гуманітарної допомоги, дипломатичних делегацій та партій продовольства.

Грант ЄС у розмірі 6,7 млн євро для «Укрзалізниці» спочатку передбачався для проєкту ЄІБ «Модернізація української залізниці» для вдосконалення та електрифікації частини залізничної системи в Україні. З війною потреби змінилися. Відповідно до рішення Європейської комісії, початковий грант було перепрофільовано на термінову екстрену підтримку «Укрзалізниці» з метою забезпечення продовження функціонування залізниці та задоволення нагальних потреб у перевезеннях пасажирів та гуманітарної допомоги.

Член Правління АТ «Укрзалізниця» Антон Мішин сказав: «Підтримка Укрзалізниці та українців з боку наших партнерів є як ніколи важливою. Ми цінуємо те, як Європейський Союз та Європейський інвестиційний банк оперативно реагують на наші потреби. Це вкрай важливо для підтримки ліквідності компанії, відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури та забезпечення стабільної роботи залізниці. Віримо в нашу спільну перемогу та реалізацію низки нових інтеграційних інфраструктурних проєктів».

«Залізничний транспорт виявився критично важливим для порятунку українців, переміщення біженців і транспортування вантажів в умовах російської агресії проти України. Ми визнаємо неймовірні зусилля Укрзалізниці для забезпечення ефективної роботи залізничного транспорту в цей надзвичайно складний для країни час. Співпраця у транспортному секторі залишається пріоритетом для ЄС, і включає, зокрема, розширення залізничного сполучення між ЄС та Україною», – сказала Клое Алліо, керівниця відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля» Представництва Європейського Союзу в Україні.

Підписуючи грантову угоду в Києві від імені Європейського інвестиційного банку, Рафаль Рибацкі, Директор відділу кредитування в державному секторі у країнах Східної Європи сказав: «Як банк ЄС, ЄІБ сповнений рішучості підтримувати український народ у їхньому опорі брутальній, незаконній та невиправданій російській агресії. Ми вітаємо важливий крок у цьому напрямі — сьогоднішнє підписання гранту ЄС у розмірі 6,7 млн євро, який підтримає життєдіяльність української залізниці. Зараз це рятівний круг для мільйонів українців, і залізничне сполучення є як ніколи важливими. Спираючись на важливу підтримку Європейської комісії, цей грант дозволить Укрзалізниці задовольнити найнагальніші потреби, щоб продовжити роботу з порятунку життя. Як демонструє ця ініціатива, ми залишаємося відданими та гнучкими у нашій підтримці України».

Під час підписання грантової угоди разом із партнерами у Києві Жан-Ерік де Загон, Голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні, сказав: «Укрзалізниця – яскравий приклад української стійкості. Завдяки евакуаційним потягам із зон активних бойових дій врятовано мільйони людей; мільйони тонн товарів і медикаментів доставлено тим, хто їх потребує. Грантова угода ЄС у 6,7 млн євро, яку ми сьогодні підписали, допоможе Укрзалізниці продовжувати працювати, максимально дотримуватися графіка та виконувати свою важливу роботу. Україна та український народ можуть розраховувати на підтримку ЄІБ у відновленні критичної інфраструктури та її вдосконаленні».

Європейський Союз тісно співпрацює з українською владою задля подолання викликів, спричинених російською військовою агресією, і підтримує швидке відновлення України. Від початку неспровокованої та невиправданої російської військової агресії Європейський Союз, держави-члени ЄС та європейські фінансові інституції були солідарні у своїй непохитній підтримці України відповідно до підходу «Team Europe». Дізнайтеся докладніше про допомогу, надану на цей час, на вебсторінках Європейської комісії та ЄІБ.