Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проектах відновлення України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Він передбачає виділення 840 мільйонів євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.

Документ було підписано на полях Ukraine Recovery Conference 2023, яка відбувається цього тижня в Лондоні.

«З початку повномасштабного вторгнення рф Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали українську економіку. Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України.

Ми будемо спільно працювати над низкою проектів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності тощо. Ми цінуємо підтримку, яку Банк уже надав українцям, і дякуємо президенту ЄІБ Вернеру Хойєру за співпрацю та критичну важливу роль Банку для стійкості України в умовах війни», — зазначив Олександр Кубраков.

Зокрема, передбачені Меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проектів відновлення:

муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);

громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

інфраструктури водопостачання та водовідведення;

транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Окрім цього, Меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо:

використання спеціального трастового фонду від ЄІБ «EU for Ukraine Fund»;

кредитування проектів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Також Мінінфраструктури та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.

Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проектів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом сягає понад 7 мільярдів євро.