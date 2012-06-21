На Запоріжжі організація «Розвиток громадянського суспільства України» спільно з асоціацією агротуризму запорізького краю та регіональним фондом підтримки підприємництва за участю 40 волонтерів реалізували 10 проектів, спрямованих на розвиток сільського зеленого туризму.
Заступник голови регіональної ради підприємців Борис Ігнатко серед цих проектів виокремив відкриття музею сільгосптехніки, «Садиби справжніх патріотів» та садиби зеленого туризму «Єнотова хата на хуторі Петерсона» у Запорізькому районі. Спільно з Веселівським психоневрологічним інтернатом вони реалізували соціальний проект «Пет-терапія для жіночого психоневрологічного інтернату». Зроблено це для соціальної адаптації, творчої та спортивної реабілітації, екологічного виховання дівчат, поліпшення їхнього морально-психологічного стану за допомогою іпо- та зоотерапії. Тут дівчата навчаються верхової їзди на конях, мають контакти з іншими тваринами, працюють, організують дозвілля.
— Нині розвиток зеленого туризму набирає обертів, — упевнений Борис Ігнатко. — Села Запорізької області, які пишаються своїми краєвидами, традиціями та звичаями, мають бути центрами зеленого туризму України. Сільський туризм — це не лише можливість відродити українське село, воскресити народні ремесла, поринути в етнос наших прадідів, а й цікавий напрям бізнесу.
Він наголосив, що один із пріоритетних напрямів агротуризму — навчання основ діяльності в цій сфері сільського населення та молоді з міст. Найближчим часом планують відкрити Школу зеленого туризму, де досвідом та напрацюваннями з початківцями поділяться досвідчені підприємці. Проект входить до Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва Запорізької області на 2017—2018 роки.