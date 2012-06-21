«Ми прибули сюди, щоб відзначити 20-річчя підписання особливого партнерства між НАТО і відзначити нашу унікальну дружбу». Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на засіданні Комісії Україна-НАТО під головуванням Президента Петра Порошенка за участі генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга і 29 послів країн-членів НАТО, які становлять Північноатлантичну раду Альянсу.
«Ми вітаємо значний внесок України в Альянс за останні два десятиліття. Україна – єдиний партнер, який бере участь в усіх місіях та операціях. Включаючи Афганістан та Косово. Ми також хочемо продемонструвати солідарність НАТО з Україною і тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності вашої країни», – сказав він. За його словами, Росія зберігає агресивні дії проти України, але НАТО та союзники підтримують Україну і стоять на вашій стороні.
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«Члени НАТО не визнають і не визнаватимуть нелегітимну анексію Криму. Ми стурбовані ситуацією на сході України, яка вже коштувала тисячі життів. Мінські домовленості повинні бути повністю виконані і спостерігачі ОБСЄ повинні мати повний, безпечний доступ на всю територію України.
Після 2014 року НАТО збільшило свою підтримку Україні і на саміті у Варшаві було ухвалено всеохоплюючий пакет допомоги для України, щоб допомогти забезпечити їй сильну безпеку, а також допомогти імплементувати широкомасштабні реформи у секторі безпеки та оборони. НАТО буде продовжувати підтримувати цю амбітну програму реформ, щоб ваша країна була більш демократичною, більш стійкою і більш процвітаючою», – сказав Столтенберг.
Він також відзначив, що НАТО є другом України, як Україна є другом НАТО. «Ми віримо, незалежна, суверенна і стабільна Україна твердо віддана демократії і верховенству права є ключем до євроатлантичної безпеки і ми вітаємо цю можливість продовжувати зміцнювати наше партнерство і дружбу з Україною», завершив Столтенберг.
Президент Петро Порошенко на відкритті засідання комісії Україна-НАТО заявив, що пріоритетом України є інтеграція в НАТО.
Нагадаємо, 10 липня Україну відвідує Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга.