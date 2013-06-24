Масова іпотека зростає - 35% кредитів на придбання житла за програмою єОселя минулого тижня було видано під 7%. За тиждень кредити за програмою отримали 167 українських родин на 266 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун, передає Урядовий портал.

“Українці почали активніше брати кредити за програмою єОселя, зокрема, на умовах масової іпотеки - під 7%. Такий кредит, нагадаю, з серпня цього року можуть взяти всі, хто не має власного житла, або потребує покращення житлових умов, тобто, якщо площа житла у них менша ніж 52,5 кв м на особу плюс 21 кв м на кожного члена сім’ї. Лише за минулий тиждень 35% кредитів за програмою було видано під 7%. Загалом від початку дії єОселі кредити на придбання житла взяли понад 3800 українських родин на 5,4 млрд грн”, - зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 167 кредитів на 266 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 13 педагогів, 10 медиків та 1 науковець;

кредити під 7% отримали 56 українців без власного житла, 3 внутрішньо переміщені особи, 1 ветеран.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (116 кредитів) та у забудовника (48). Також троє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 58;

міста Києва - 28;

Рівненської області - 15;

Львівської області - 10;

Вінницької області - 9.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Довідково

Програма єОселя почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ “Укрфінжитло”.