Держава вперше компенсувала частину витрат на купівлю житла для вимушеного переселенця в межах програми доступної іпотеки єОселя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сьогодні дончанин Георгій, який має статус ВПО, отримав кредит за новими умовами в одному з банків-учасників програми. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України через Пенсійний фонд профінансувало 70% його першого внеску за іпотекою та відшкодувало супутні витрати на оформлення кредиту. Протягом року держава також щомісяця компенсуватиме 70% платежів.

«Головною проблемою для людей, які втратили домівку через війну, є відсутність коштів для першого внеску по іпотеці. Уряд запровадив механізм, який знімає цей бар’єр для ВПО та мешканців прифронтових територій — перший внесок та часткові початкові витрати на пільговий кредит з придбання квартири чи дому компенсує держава. Цим одночасно ми формуємо попит на житло, і підтримуємо розвиток будівельної галузі та виробництва матеріалів», — наголосив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Георгій залишив Донецьк у 2014 році. Згодом він переїхав до Києва та одружився з Ольгою, півтора року тому в них народилася донька. Після багатьох років життя в орендованому житлі подружжя скористалося програмою єОселя і придбали квартиру на етапі будівництва під Києвом. Родина подала заявку через застосунок «Дія», обрала банк та надала необхідні документи. «СКАЙ БАНК», партнер програми, уклав договір із Пенсійним фондом України та перерахував кошти після підтвердження даних.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про впровадження компенсаційного механізму 14 серпня 2025 року. 10 вересня інструмент почав діяти у повному обсязі.

Механізм компенсації охоплює:

70% першого внеску (але не більше 30% вартості житла);

70% щомісячних платежів протягом першого року (але не більше 150 тис. грн);

до 40 тис. грн на комісії, збори і страхові платежі.

У 2025 році на механізм компенсації в державному бюджеті закладено 4,4 млрд грн. Це дозволить видати близько 9,5 тис. кредитів для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

Механізм в межах програми єОселя реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України та «Українська фінансова житлова компанія» у співпраці з Пенсійним фондом України й банками-партнерами.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.