Програма доступного кредитування «єОселя» отримала фінансування на цей рік у повному обсязі. За оцінками Укрфінжитла, вже до кінця року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тисяч українських родин. Тому тим українцям, яким відмовили через брак фінансування, радять повторно подати заявку на кредит в «Дії».

«Ми бачимо, наскільки великий попит має програма серед людей. Вони хочуть будувати своє життя в Україні попри війну. Тому уряд разом з Укрфінжитлом знайшов можливості та залучив додаткові кошти на програму — і на відкритому фінансовому ринку, і кредитні. Продовжуємо працювати, щоб у майбутньому на цей напрям надійшли й міжнародні інвестиції», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Мінекономіки нагадує, що скористатися програмою доступного кредитування можуть і представники окремих професій, і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть поліпшити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, учителів, медиків та науковців пільгова ставка становить 3% річних на вторинному або первинному ринку. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

В Укрфінжитлі наголошують, що позичальники, які претендують на іпотеку під 7%, можуть обрати квартиру в будинку не старшому трьох років на момент укладання договору або такому, що будують.