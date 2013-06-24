Відсьогодні в межах програми «єОселя» почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та жителів прифронтових територій. Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тисяч гривень на супутні витрати при оформленні іпотеки.

«Ми розуміємо, наскільки складно самостійно вирішити житлове питання людям, які втратили дім через окупацію або бойові дії на прифронтових територіях. Тому держава бере на себе частину витрат, щоб зробити іпотеку для них більш доступною. Це не лише про соціальну підтримку, а й про економіку — ми формуємо попит на житло, що своєю чергою стимулює будівельну галузь і суміжні виробництва», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Компенсація від держави за програмою «єОселя» для ВПО та жителів прифронтових територій запрацює після врегулювання механізму взаємодії між Пенсійним Фондом та банками-партнерами програми «єОселя».

Скористатися механізмом можуть громадяни, які мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території, і ані вони, ані члени їхніх сімей не володіють житлом на підконтрольній Україні території та не здійснювали відчуження житла протягом останніх 36 місяців. Виняток — якщо це житло розташоване на території, де тривають бойові дії, на окупованій території або на території бойових дій, де працюють державні електронні сервіси.

Відповідно до умов програми: ВПО можуть отримати кредит під 7%; громадяни пільгових категорій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, медики, педагоги, науковці), зареєстровані на прифронтових територіях, можуть отримати кредит під 3%; інші громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях — під 7%.

Вимоги щодо житла: максимальна вартість — до 2 млн грн, для ВПО — не старше 20 років; для громадян із прифронтових територій діють чинні правила «єОселі»: не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років — для житла поза ними та для всіх інших громадян, яким «єОселя» доступна під 7%.

Джерело: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства