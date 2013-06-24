Минулого тижня кредити на придбання житла за програмою єОселя було видано 191 українцю на загальну суму 272 млн грн. З початку дії програми вже 3 099 родин отримали пільгові іпотечні кредити на 4,4 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун, передає Урядовий портал.
«3 099 українських родин вже отримали пільгові іпотечні кредити за урядовою програмою єОселя та зможуть придбати житло. Банки видали таких кредитів на 4,4 млрд грн. Лише минулого тижня кредити за програмою взяли майже 200 українців. 63% з них - військовослужбовці та силовики. Саме цій категорії українців було видано загалом 74% іпотечних кредитів від старту програми, 13% кредитів отримали педагоги та науковці, 10% - медики. Нагадаю, що для всіх них діє пільгова ставка кредитування - 3%. Проте з 1 серпня програмою єОселя мають можливість скористатись всі українці, які потребують житла - вони можуть взяти кредит під 7% і вже 80 родин такі кредити отримали», - зазначила Надія Бігун.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 191 кредит, серед яких:
- кредити під 3% отримали 125 військовослужбовців та силовиків, 22 педагоги, 15 медиків та 1 науковець;
- кредити під 7% отримали 26 українців без власного житла та 2 внутрішньо переміщені особи.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (141 кредит) та у забудовника (50).
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області - 71;
- міста Києва - 34;
- Волинської області - 13;
- Львівської області - 11;
- Івано-Франківської області - 10.
Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.
Довідково
Програма єОселя почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки, Мінцифри, «Укрфінжитло» та Дія. Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк.