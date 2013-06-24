Майже 5500 українських родин узяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на загальну суму понад 8 мільярдів гривень. Про це повідомила заступник міністра економіки Надія Бігун.

«Від початку чинності програми «єОселя» українці взяли іпотечних кредитів на понад 8 мільярдів гривень. Майже 5,5 тисячі родин змогли придбати за підтримки держави нову квартиру. 65% іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 12% — педагоги й науковці, 9% — медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть узяти кредит за пільговою ставкою 3%. Ще 14% кредитів на придбання житла було видано українцям на умовах масової іпотеки — під 7%. Найбільше квартир було придбано в Київській області та столиці. Активно купують житло за іпотечною програмою в Рівненській, Вінницькій, Волинській, Львівській областях. Можливістю придбати нову квартиру користуються і жителі Харківської, Миколаївської, Запорізької областей», — зазначила заступник міністра.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 206 кредитів на 308 мільйонів гривень, серед яких під 3%— 104 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 17 медиків та п’ятеро науковців; під 7%— 53 українці без власного житла, семеро ВПО і двоє ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (162) та в забудовника (39).

Найбільше іпотечних кредитів узяли жителі Київської області — 67, міста Києва — 36, Одеської — 12, Львівської — 11, Рівненської та Дніпропетровської областей — по 10.

Мінекономіки нагадує, що скористатися програмою доступного кредитування можуть представники окремих професій і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть поліпшити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, учителів, медиків та науковців пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, решти громадян — 7%.