Масова іпотека зростає: 35% кредитів на придбання житла за програмою «єОселя» минулого тижня було видано під 7%. За тиждень кредити за програмою отримали 167 українських родин на 266 мільйонів гривень. Про це повідомила заступник міністра економіки Надія Бігун.

«Українці почали активніше брати кредити за програмою «єОселя», зокрема на умовах масової іпотеки — під 7%. Такий кредит, нагадаю, із серпня цього року можуть узяти всі, хто не має власного житла або потребує поліпшення житлових умов, тобто якщо площа житла в них менша, ніж 52,5 кв. м на особу плюс 21 кв. м на кожного члена сім’ї.

Лише за минулий тиждень 35% кредитів за програмою було видано під 7%. Загалом від початку чинності

«єОселі» кредити на придбання житла взяли понад 3800 українських родин на 5,4 мільярда гривень», — зазначила вона.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 167 кредитів на 266 мільйонів гривень, серед яких: кредити під 3%К— 83 військовослужбовці та силовики, 13 педагогів, 10 медиків та науковець; кредити під 7%К— 56 українців без власного житла, троє внутрішньо переміщених осіб, ветеран.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (116) та у забудовника (48). Троє українців узяли кредити на купівлю квартир, які будують.

Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі Київської області, міста Києва, Рівненської, Львівської, Вінницької областей.К

Мінекономіки нагадує, що скористатися програмою доступного кредитування можуть представники окремих професій і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть поліпшити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, учителів, медиків та науковців пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — 7%.К