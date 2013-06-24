Минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» було видано 191 українцю на загальну суму 272 мільйони гривень. Про це повідомила заступник міністра економіки Надія Бігун.

«3099 українських родин вже отримали пільгові іпотечні кредити за урядовою програмою «єОселя» та зможуть придбати житло. Банки видали таких кредитів на 4,4 мільярда гривень. Лише минулого тижня кредити за програмою взяв 191 українець. 63% з них — військовослужбовці та силовики. Саме цій категорії українців було видано загалом 74% іпотечних кредитів від початку чинності програми, 13% отримали педагоги та науковці, 10% — медики. Нагадаю, що для всіх них діє пільгова ставка кредитування 3%. Проте з 1 серпня програмою «єОселя» мають змогу скористатись всі українці, які потребують житла. Вони можуть взяти кредит під 7%, і вже 80 родин такі кредити отримали», — зазначила посадовиця.

Зокрема, минулого тижня за програмою «єОселя» кредити під 3% отримали 125 військовослужбовців та силовиків, 22 педагоги, 15 медиків та науковець. Кредити під 7% отримали 26 українців без власного житла та двоє внутрішньо переміщених осіб.