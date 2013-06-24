135 українців взяли минулого тижня кредити на придбання житла за програмою єОселя на 200 млн грн. З початку дії програми вже 2679 родин отримали пільгові іпотечні кредити на 3,77 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Вже 2679 українських родин скористались можливістю отримати пільгові іпотечні кредити за урядовою програмою єОселя. Загалом банками видано таких кредитів на 3,77 млрд грн. Лише минулого тижня кредити за програмою взяли 135 українців. Майже 70% з них - військовослужбовці та силовики. Нагадую, що для них програмою передбачена пільгова ставка кредитування - 3%. Як і для медиків, педагогів, науковців. В той же час з 1 серпня іпотечні кредити стали доступні для всіх українців, які не мають власного житла. Для них діє ставка 7% і минулого тижня такі кредити взяли 9 українців», - зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 135 кредитів, серед яких:

кредити під 3% отримали 91 військовослужбовець та силовик, 20 педагогів, 13 медиків та 2 науковці;

кредити під 7% отримали 9 українців без власного житла.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (91 кредит) та у забудовника (41). Також троє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 41;

міста Києва - 20;

Вінницької та Рівненської областей - по 8;

Волинської - 7.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Довідково

Програма єОселя почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки, Мінцифри, "Укрфінжитло" та Дія. Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк.