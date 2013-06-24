92 українці взяли минулого тижня кредити на придбання житла за програмою єОселя на 139,3 млн грн. З початку дії програми вже 2555 родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 3,59 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

«З 1 серпня Уряд розширив програму єОселя і іпотечний кредит під 7% можуть взяти всі українці, які потребують власного житла. Минулого тижня ми також збільшили фінансування на реалізацію програми, тож можливістю придбати житло зможуть скористатись ще більше українських родин. До кінця поточного року розраховуємо видати щонайменше 10 тисяч кредитів. Лише за минулий тиждень майже сотня українців взяла іпотечні кредити і невдовзі вони зможуть переїхати у власні оселі», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 92 кредити на 139,3 млн грн. Серед них:

кредити під 3% отримали 70 військовослужбовців та силовиків, 9 педагогів, 6 медиків та 4 науковці;

кредити під 7% отримали 3 українці без власного житла.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (64 кредити) та у забудовника (26). Також двоє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 31;

міста Києва - 20;

Вінницької області - 7;

Чернігівської області - 6;

Хмельницької та Львівської областей - по 5.

На сьогодні взяти кредит за програмою єОселя можна у 6 банках. За минулий тиждень найбільше таких кредитів видали Ощадбанк (42 кредити), Укргазбанк (30 кредитів) та Приватбанк (16 кредитів).

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Довідково

Програма єОселя почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки, Мінцифри, «Укрфінжитло» та Дія. Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк.