Із 1 червня втілюють експериментальний проєкт для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки «Монетизація дитячого оздоровлення за принципом «гроші ходять за дитиною». У межах проєкту запроваджено новий механізм надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей. Відтепер держава напряму виплачуватиме родинам кошти, а батьки спільно з дитиною зможуть самостійно обрати заклад і придбати путівку для дитини.

Цьогоріч отримати кошти на придбання путівки має право один з батьків (особа, яка

його/її замінює) дитини, яку виховують малозабезпечені сім’ї та яка належить до таких категорій, як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина з багатодітної сім’ї. Місце проживання такої дитини має бути задекларовано/зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської або Чернігівської областей.

«Ми намагаємося хоч трохи знівелювати ті складні процеси, які переживають нині українські діти. Тому держава напряму перерахує батькам кошти на оздоровлення дітей, які потребують підтримки, перебувають у зоні активних бойових дій або на кордоні з російською федерацією. Так батьки матимуть змогу самостійно обрати заклад, який відповідає умовам безпеки, критеріям оздоровлення, і оздоровити дитину в той проміжок часу, який буде для них комфортним», — підкреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Батькам дітей надходитимуть повідомлення про можливість отримати кошти на придбання путівки в межах проєкту. Самостійно перевірити, чи ваша родина є в переліку отримувачів коштів на оздоровлення дитини, можна за посиланням http://e-ozdorovlennya.ioc.gov.ua/mop/e-health.

Батькам дітей, які є в цьому переліку, необхідно відкрити картку в АТ КБ «ПриватБанк» із спеціальним режимом використання, на яку буде зараховано 14 165 гривень на кожну дитину. Потрібно обрати один із закладів оздоровлення і відпочинку вищої категорії, який міститься в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Усі вони розташовані в карпатському регіоні.